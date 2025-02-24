Fenerbahçe'den Derbi Öncesi Kritik Uyarı

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe’den taraftarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Galatasaray-Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Rams Park’a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır.



Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü saat 14.30’da toplanma noktası olarak belirlenen Recep Peker Caddesi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, “Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi