Formula 1 Severler Dikkat! Türkiye Grand Prix’si İçin Depozito Sistemi Başladı

Türkiye Grand Prix’si ve 2027 yarışları için taraftarlara bilet garantisi sunan yeni depozito sistemi hayata geçirildi. F1 Deneyimleri Depozito Programı kapsamında yarışseverler, genel satış öncesinde paketlerini seçebilirken yatırdıkları depozito tutarı da biletin nihai fiyatından düşülecek.

Son Güncelleme:
Formula 1 Severler Dikkat! Türkiye Grand Prix’si İçin Depozito Sistemi Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Grand Prix’si ile 2027 yılında gerçekleştirilecek yarışlar için taraftarlara bilet garantisi sunan yeni depozito sistemi devreye sokuldu. “F1 Deneyimleri Depozito Programı” adı verilen uygulama sayesinde yarışseverler, biletlerin genel satışa çıkmasından önce tercih edecekleri paketi belirleyerek satın alma hakkını güvence altına alabilecek. Sisteme yatırılan depozito tutarı, resmi bilet satışlarının başlamasıyla birlikte seçilen paketin toplam ücretinden düşülecek. Depozito uygulaması yalnızca çok günlük paketlerde geçerli olacak. Tek günlük bilet paketleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Formula 1 Severler Dikkat! Türkiye Grand Prix’si İçin Depozito Sistemi Başladı - Resim : 1

FAN EXPERIENCE PAKETİNDE PİST VE TRİBÜN AYRICALIĞI

Programın başlangıç seviyesi olan ve yaklaşık 24 bin TL değerindeki Fan Experience paketi, üç günlük tribün biletinin yanı sıra pit alanında yürüyüş imkanı sunuyor. Paketi satın alan taraftarlar ayrıca rehber eşliğinde pist turlarına katılabilecek ve genel bilet sahiplerinin giriş yapamadığı özel saha içi etkinliklerden yararlanabilecek.

Formula 1 Severler Dikkat! Türkiye Grand Prix’si İçin Depozito Sistemi Başladı - Resim : 2

HOSPITALITY VE PADDOCK CLUB SEÇENEKLERİ

Yaklaşık 48 bin TL değerindeki Hospitality paketi, Champions Club gibi özel alanlarda ikramların yanı sıra padok turları ve pilotlarla buluşma imkanını kapsıyor. Programın en üst seviyesindeki yaklaşık 97 bin TL fiyatlı Paddock Club paketinde ise gurme ikramların yanı sıra podyum kutlamalarına katılım ve garaj alanlarına özel erişim hakkı bulunuyor.

Formula 1’de 2027 Takvimi Açıklandı! Türkiye Grand Prix İçin Tarih Belli OlduFormula 1’de 2027 Takvimi Açıklandı! Türkiye Grand Prix İçin Tarih Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Formula 1 Türkiye
Son Güncelleme:
Avrupa Serüvenine 4 4'lük Başlangıç: Beşiktaş Marsilya'yı Dağıttı Beşiktaş Marsilya'yı Dağıttı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İşte Beşiktaş-Marsilya Maçının 11'leri İşte Beşiktaş-Marsilya Maçının 11'leri
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik, Fon Başkanları Tutuklandı
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor