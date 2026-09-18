Formula 1 Severler Dikkat! Türkiye Grand Prix’si İçin Depozito Sistemi Başladı

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Türkiye Grand Prix’si ile 2027 yılında gerçekleştirilecek yarışlar için taraftarlara bilet garantisi sunan yeni depozito sistemi devreye sokuldu. “F1 Deneyimleri Depozito Programı” adı verilen uygulama sayesinde yarışseverler, biletlerin genel satışa çıkmasından önce tercih edecekleri paketi belirleyerek satın alma hakkını güvence altına alabilecek. Sisteme yatırılan depozito tutarı, resmi bilet satışlarının başlamasıyla birlikte seçilen paketin toplam ücretinden düşülecek. Depozito uygulaması yalnızca çok günlük paketlerde geçerli olacak. Tek günlük bilet paketleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

FAN EXPERIENCE PAKETİNDE PİST VE TRİBÜN AYRICALIĞI

Programın başlangıç seviyesi olan ve yaklaşık 24 bin TL değerindeki Fan Experience paketi, üç günlük tribün biletinin yanı sıra pit alanında yürüyüş imkanı sunuyor. Paketi satın alan taraftarlar ayrıca rehber eşliğinde pist turlarına katılabilecek ve genel bilet sahiplerinin giriş yapamadığı özel saha içi etkinliklerden yararlanabilecek.

HOSPITALITY VE PADDOCK CLUB SEÇENEKLERİ

Yaklaşık 48 bin TL değerindeki Hospitality paketi, Champions Club gibi özel alanlarda ikramların yanı sıra padok turları ve pilotlarla buluşma imkanını kapsıyor. Programın en üst seviyesindeki yaklaşık 97 bin TL fiyatlı Paddock Club paketinde ise gurme ikramların yanı sıra podyum kutlamalarına katılım ve garaj alanlarına özel erişim hakkı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi