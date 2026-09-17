İşte Beşiktaş-Marsilya Maçının 11'leri

Beşiktaş'ın Marsilya'yşa karşılaşacağı maç öncesinde sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı belli oldu. Milli futbolcu, Avrupa Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

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İşte Beşiktaş-Marsilya Maçının 11'leri
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle durumu merak edilen Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Siyah-beyazlılarda karar belli oldu. Orkun Kökçü, Marsilya karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

İşte Beşiktaş-Marsilya Maçının 11'leri - Resim : 1

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.

Kaynak: Haber Merkezi

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