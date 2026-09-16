Formula 1’de 2027 Takvimi Açıklandı! Türkiye Grand Prix İçin Tarih Belli Oldu

Formula 1, 2027 sezonunda düzenlenecek 24 yarışlık takvimi açıkladı. Türkiye ve Portekiz uzun bir aranın ardından takvime geri dönerken, İstanbul Park’ta yarışlar 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sprint yarışlarının sayısı 10’a çıkarılırken, Monaco’da da ilk kez sprint düzenlenecek.

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Formula 1’de 2027 Takvimi Açıklandı! Türkiye Grand Prix İçin Tarih Belli Oldu
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Formula 1, 2027 sezonunda yapılacak 24 yarışlık takvimi duyurdu. Yeni sezonda sprint yarışlarının sayısı 10’a yükseltilirken, Monaco Grand Prix’sinde ilk kez sprint yarışı düzenlenecek. 2027 takvimindeki dikkat çeken gelişmelerden biri de Türkiye’nin uzun bir aranın ardından Formula 1’e yeniden dahil edilmesi oldu. Portekiz’in Portimao pisti de bir süre sonra takvime geri dönen diğer organizasyon olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GRAND PRIX’Sİ 1-3 EKİM’DE

Yeni sezonda İstanbul Park, Formula 1 araçlarının yeniden mücadele edeceği pistlerden biri olacak. Türkiye Grand Prix’si 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Portekiz Grand Prix’si ise 20 Haziran’da Portimao’da yapılacak. İstanbul’daki yarış, Azerbaycan ve Singapur etaplarının da yer aldığı sezonun ikinci üçlü yarış haftasının ortasında düzenlenecek.

SEZON FİNALİ ABU DABİ’DE

2027 sezonunda son üçlü yarış serisi ABD, Meksika ve Brezilya’da gerçekleştirilecek. Sezonun son yarışı ise 12 Aralık’ta Abu Dhabi’de koşulacak. Takvimde 2027 itibarıyla Barselona ve Hollanda etapları bulunmayacak. Yeni sezonda toplam 24 yarış düzenlenecek.

İşte 2027 takvimi:

Formula 1’de 2027 Takvimi Açıklandı! Türkiye Grand Prix İçin Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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