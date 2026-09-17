Avrupa Serüvenine 4 4'lük Başlangıç: Beşiktaş Marsilya'yı Dağıttı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya'yla mücadele etti. Tüpraş Stadyumu'nda 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den yayınlandı.
Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.
Maçın büyük bölümünde etkili performansıyla Marsilya'yı köşeye sıkıştıran Beşiktaş, sahadan 4-1'lik net skorla ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Beşiktaş, 15'inci dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
GOOOLLLL! Junior Olaitan 🤝 İlhan Fakılı— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde! pic.twitter.com/LsvdfLNs0w
Marsilya, Abdallah'la skora denge getirdi: 1-1.
Marsilya, Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/P4pHQV4E1Y— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
Kartal ikinci yarıda aradığı golleri peş peşe buldu. Önce 56'ncı dakikada Cerny fileleri havalandırdı.
GOOOLLLL! Vaclav Cerny ayağının içiyle direğin dibine muhteşem gönderdi!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş hızlı geldi, yeniden öne geçti. 2-1! pic.twitter.com/yBX5j8nvvF
Siyah-beyazlılar 3 dakika sonra (59'uncu dakika) Murillo'yla farkı ikiye çıkardı: 3-1.
GOOOLLLL! Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! 3 dakikada 2 gol!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Amir Murillo çok iyi yükseldi, eski takımını kafa golüyle avladı! 3-1! pic.twitter.com/OejiCZbP9m
Her 2 golün asisti de Orkun'dan geldi.
Beşiktaş, Poku'yla 81'inci dakikada farkı açtı: 4-1.
GOOOLLL! Junior Olaitan yıkılmadı, ayakta kaldı ve Ernest Poku'ya golü attırdı!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş, Marsilya karşısında farkı 3'e çıkardı! 4-1! pic.twitter.com/QcQU3ErrLz
Maç bu sonuçla tamamlandı.