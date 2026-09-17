Avrupa Serüvenine 4 4'lük Başlangıç: Beşiktaş Marsilya'yı Dağıttı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Avrupa Serüvenine 4 4'lük Başlangıç: Beşiktaş Marsilya'yı Dağıttı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya'yla mücadele etti. Tüpraş Stadyumu'nda 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den yayınlandı.

Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.

Maçın büyük bölümünde etkili performansıyla Marsilya'yı köşeye sıkıştıran Beşiktaş, sahadan 4-1'lik net skorla ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Beşiktaş, 15'inci dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Marsilya, Abdallah'la skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Kartal ikinci yarıda aradığı golleri peş peşe buldu. Önce 56'ncı dakikada Cerny fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlılar 3 dakika sonra (59'uncu dakika) Murillo'yla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Her 2 golün asisti de Orkun'dan geldi.

Beşiktaş, Poku'yla 81'inci dakikada farkı açtı: 4-1.

Maç bu sonuçla tamamlandı.

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