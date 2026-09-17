Seyir Halindeki Otomobile Kurşun Yağmuru! Sürücü Öldü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 45 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Seyir Halindeki Otomobile Kurşun Yağmuru! Sürücü Öldü
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Canhıdır Köprüsü'nde H.M'nin (45) kullandığı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Seyir Halindeki Otomobile Kurşun Yağmuru! Sürücü Öldü - Resim : 1

Saldırıda yaralanan H.M, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA-İHA

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