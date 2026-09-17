Yargıdan Flaş Gürsel Tekin Kararı: Görevine Son Verildi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yeni kararıyla sona erdi. Böylece 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin ardından başlayan ve Özgür Çelik'in yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti.

Kaynak: DHA