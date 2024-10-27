FIFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yeni görev. Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası müsabakasında Meler düdük çalacak.

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FIFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

Mısır'ın Kahire şehrindeki Kahire Uluslararası Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e GörevUEFA'dan Halil Umut Meler'e GörevGüncel

Kaynak: DHA

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