FIFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

Mısır'ın Kahire şehrindeki Kahire Uluslararası Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA