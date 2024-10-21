UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev verdi. Meler, Benfica-Feyenoord karşılaşmasını yönetecek.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

Benfica'nın, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Halil Umut Meler’e görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonundan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

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