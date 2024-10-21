Muğla'daki 79 Saatlik Kabus Bitti! Alevler Kontrol Altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'den beri süren orman yangın tam 79 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

Muğla'daki 79 Saatlik Kabus Bitti! Alevler Kontrol Altında - Resim : 1

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Muğla'daki 79 Saatlik Kabus Bitti! Alevler Kontrol Altında - Resim : 2

Açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA

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