Fener'in Yıldızına Dev Kanca

Fenerbahçe bu sezon ne Süper Lig’de ne Avrupa Ligi’nde ne de Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği başarılara ulaşamazken, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertli ekipte transfer için pek çok isim geçerken, takımdan ayrılması beklenen isimler de zaman zaman gündeme geliyor. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Fred için de Brezilya’dan ciddi bir teklif geldiği iddia edildi.

Şu anda piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Fred için Internacional’in talep olduğu öne sürüldü. Brezilya’da yayın yapan Canal do Baldasso'dan Jairo Winck'in aktardığı bilgiye göre Brezilya ekibinin niyetinin ciddi olduğu kaydedildi.

Fred için girişimlerin başlayacağı kaydedilirken, yıldız oyuncu da geçmişte yaptığı açıklamada, “Hem genç takımında hem de profesyonel takımında oynadığım Internacional’i seviyorum. Her zaman ilk seçeneğimin Internacional olacağını açıkça belirttim çünkü Brezilya’dan ilk çıkışım oradan oldu. Bana her zaman iyi davrandılar. Ancak tabi Mineiro da doğup büyüdüğüm yer” ifadelerini kullanmıştı.