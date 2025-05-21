Fener'in Yıldızına Dev Kanca

Fenerbahçe'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Fred'den çarpıcı bir haber geldi. Dev kulübün Brezilyalı yıldıza talip olduğu kaydedildi.

Fener'in Yıldızına Dev Kanca

Fenerbahçe bu sezon ne Süper Lig’de ne Avrupa Ligi’nde ne de Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği başarılara ulaşamazken, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertli ekipte transfer için pek çok isim geçerken, takımdan ayrılması beklenen isimler de zaman zaman gündeme geliyor. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Fred için de Brezilya’dan ciddi bir teklif geldiği iddia edildi.

Fener'in Yıldızına Dev Kanca - Resim : 1

Şu anda piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Fred için Internacional’in talep olduğu öne sürüldü. Brezilya’da yayın yapan Canal do Baldasso'dan Jairo Winck'in aktardığı bilgiye göre Brezilya ekibinin niyetinin ciddi olduğu kaydedildi.

Fener'in Yıldızına Dev Kanca - Resim : 2

Fred için girişimlerin başlayacağı kaydedilirken, yıldız oyuncu da geçmişte yaptığı açıklamada, “Hem genç takımında hem de profesyonel takımında oynadığım Internacional’i seviyorum. Her zaman ilk seçeneğimin Internacional olacağını açıkça belirttim çünkü Brezilya’dan ilk çıkışım oradan oldu. Bana her zaman iyi davrandılar. Ancak tabi Mineiro da doğup büyüdüğüm yer” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı PatladıFenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı PatladıSpor
Ali Koç Tarih Verdi! Seçim Ne Zaman?Ali Koç Tarih Verdi! Seçim Ne Zaman?Güncel

Etiketler
Fenerbahçe Fred
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı 'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı
Mehmet Topal'ın Karar İçin Son Bir Haftası Kaldı Mehmet Topal'ın Karar İçin Son Bir Haftası Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor