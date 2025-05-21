'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı

Trendyol 1. Lig’de normal sezon geride kalırken, Kocaelispor şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e yükseldi. Gençlerbirliği de Süper Lig’e yükselen bir diğer ekip oldu. 1. Lig’i 6. Sırada tamamlayan Erzurumspor da dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Savunmada parmak ısırtan bir performans sergileyen Dadaşlar, lig maratonunda kalesinde yalnızca 31 gol gördü. Sezonun en az gol yiyen takımı olma unvanını elde eden Erzurumspor’da savunmada Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş ve Orhan Ovacıklı gibi isimler rakiplerine adeta geçit vermedi.

Erzurumspor’u en az gol yiyen takımlar sıralamasında Iğdır FK 33 golle takip etti. Ligin en fazla gol giyen takımı ise 153 golle Yeni Malatyaspor oldu.

Kaynak: Haber Merkezi