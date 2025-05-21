'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı

Trendyol 1. Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Erzurumspor, savunma alanında çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Dadaşlar, kalesinde yalnızca 31 gol görerek sezonun en az gol yiyen ekibi oldu.

Son Güncelleme:
'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı

Trendyol 1. Lig’de normal sezon geride kalırken, Kocaelispor şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e yükseldi. Gençlerbirliği de Süper Lig’e yükselen bir diğer ekip oldu. 1. Lig’i 6. Sırada tamamlayan Erzurumspor da dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

'Çelik Zırhlı Dadaşlar' O Unvanı Kazandı - Resim : 1

Savunmada parmak ısırtan bir performans sergileyen Dadaşlar, lig maratonunda kalesinde yalnızca 31 gol gördü. Sezonun en az gol yiyen takımı olma unvanını elde eden Erzurumspor’da savunmada Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş ve Orhan Ovacıklı gibi isimler rakiplerine adeta geçit vermedi.

Erzurumspor’u en az gol yiyen takımlar sıralamasında Iğdır FK 33 golle takip etti. Ligin en fazla gol giyen takımı ise 153 golle Yeni Malatyaspor oldu.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı BaşlıyorTrendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı BaşlıyorSpor
Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü DüştüZafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü DüştüSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Erzurumspor TFF 1. Lig
Son Güncelleme:
Göztepe'de Romulo Rekoru Kafasına Koydu Romulo Rekoru Kafasına Koydu
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı? 2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi ne Kadar, Kaç TL? Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı?2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi Kaç TL?
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor