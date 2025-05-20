Göztepe'de Romulo Rekoru Kafasına Koydu

Süper Lig ekibi Göztepe’nin yıldızı Romulo, 2 gol daha atarak, sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozmuştu.

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı unvanını ele geçirecek.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izliyor.

Kaynak: AA