Göztepe'de Romulo Rekoru Kafasına Koydu

Süper Lig ekibi Göztepe'de Romulo 2 gol daha atarsa, sarı-kırmızılı formayla en fazla gole imza atan yabancı futbolcu olacak.

Göztepe'de Romulo Rekoru Kafasına Koydu

Süper Lig ekibi Göztepe’nin yıldızı Romulo, 2 gol daha atarak, sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozmuştu.

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı unvanını ele geçirecek.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izliyor.

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Kaynak: AA

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Göztepe Süper Lig
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