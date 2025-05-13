Avrupa Devleri O Yıldız İçin Sıraya Girdi

Sarı-kırmızılı ekipte 1.5 yıldır başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, beğeni toplamaya devam ediyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Sambacı'ya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.