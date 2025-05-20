Ne Premier Lig Ne LaLiga! Süper Lig Zirvede Yer Aldı
Avrupa ülkelerinde uzatma süreleri dikkat çekerken, Türkiye bu listede birinci sırada yer aldı. Türkiye ligini Premier Lig ve Ligue 1 takip etti.
Oyunun sürekli durmasıyla eleştirilen Süper Lig’deki ‘uzatma süreleri’ resmi rakamlarla da tescillendi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri dikkat çekti.
Süper Lig, maç başına 10 dakika 27 saniye ile 2*24-25 sezonunda en fazla uzayan ligler arasında zirvede yer aldı.
Listede Avrupa’nın ilk 10 liginde ‘ortalama uzatma’ süreleri şöyle sıralandı:
1. Süper Lig: 10.27
2. Premier Lig: 09.46
3. Ligue 1: 09.25
4. LaLiga: 09.06
5. Portekiz Ligi: 09.04
6. Belçika Pro Lig: 08.48
7. Çekya Ligi: 07.58
8. Bundesliga: 07.53
9. Eredivisie: 07.34
10. Serie A: 07.12
Kaynak: AA