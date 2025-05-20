Emre Belözoğlu'nu Gören Şoke Oldu

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu ve beraberindeki teknik ekibi Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle maç yaptı.

Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Belözoğlu, "Gerçekten enerjileriyle bize motivasyon verdiler. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA