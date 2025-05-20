Emre Belözoğlu'nu Gören Şoke Oldu

Emre Belözoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılarında Belözoğlu'nu gören öğrenciler şoke oldu.

Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu'nu Gören Şoke Oldu

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu ve beraberindeki teknik ekibi Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle maç yaptı.

Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Belözoğlu, "Gerçekten enerjileriyle bize motivasyon verdiler. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Emre Belözoğlu
Son Güncelleme:
Cam Şişelerin Altında Tırtık Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız Cam Şişelerin Altında Tırtık Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
UEFA Avrupa Ligi'nde Final Heyecanı! TRT'den Müjde Dev Maç İçin TRT'den Müjde!
Ne Premier Lig Ne LaLiga! Süper Lig Zirvede Yer Aldı Ne Premier Lig Ne LaLiga! Süper Lig Zirvede Yer Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?