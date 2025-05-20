UEFA Avrupa Ligi'nde Final Heyecanı! TRT'den Müjde

İngiliz devleri Tottenham ve Manchester United, Avrupa Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Final Heyecanı! TRT'den Müjde

UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yarın yaşanacak. İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester United dev maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Ligi Manchester United
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