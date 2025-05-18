Ali Koç Tarih Verdi! Seçim Ne Zaman?

Beşiktaş maçı sonrasında şampiyonluk hayallerine veda eden Fenerbahçe’de olağanüstü kongre kararı için başlatılan imza süreci devam ederken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan önemli açıklamalar geldi. Koç, olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceklerini duyurdu.

Aday olup olmayacağı tartışmaları süren Koç, ‘Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim’ dedi.

Ali Koç’un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'SORUMLULUĞU BİZLERE AİT'

Şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması haklı tepki ve eleştirilere yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalı ki futbolda 2010/11 şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.

'GENEL KURULA GİDECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM'

Camiamızın haklı tepki ve eleştirilerini, tribünden gelen birileri olarak anladığımızı, kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüzün tarih ve kültürüne yakışmadığını, demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzaların toplanması halinde genel kurula gideceğimizi, camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğunu söylemiştim.

'AYNI NOKTADAYIZ'

Fenerbahçemizin geleceği adına önem arz eden konulara ilişkin görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında yapılacak seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktadayız. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önceki görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması yaşanmamıştır.

'EN ERKEN 7-8 HAFTA'

Yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Hepimizin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Başarıyı belirleyen dinamiklerin tüm tohumları bu süreçte atılmaktadır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız.

NEDEN SEÇİM EYLÜL AYINDA?

Kulübümüzün menfaatlerini gözeterek eylül ayını belirlememizin önemli noktalarını paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Euro bazında gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Bu başarının önemli ayaklarından biri sponsorluklar oldu. Büyük markalarla müzakereler devam etmektedir. Gayrimenkullerden ekonomik değer yaratma aşamasındayız. Özetle; olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulla beraber eylülde yapma kararımız inat değil sorumluluktur. Yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar, maddi ve manevi fedakarlıklar bizi kritik eşiğe getirmiştir. Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır.

ADAY OLACAK MI?

Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun süredir yaşanan gerilim sürerken, Beşiktaş’a 1-0’lık mağlubiyet sonrasında tansiyon yükselmiş, taraftar ve kongre üyelerinin tepkisiyle olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası başlatılmıştı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, 5 Mayıs 2025’te Kadıköy’deki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından kampanyayı resmen başlattığını belirtmiş, Dernek Başkanı Emrah Tünay şöyle seslenmişti: Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatıyoruz. Tüm kongre üyelerini bu tarihi sorumluluğa davet ediyorum.

'YERİNE GELİRSE SEÇİME GİDİLİR'

İmza kampanyasını demokratik bir hak olarak gördüğünü, ancak istifayı düşünmediğini söyleyen Ali Koç ‘Taraftarlar hancıdır, yönetimler yolcudur. Ben tribünde olsaydım, yönetimin yanında olurdum. İmza kampanyası yerine gelirse seçime gidilir, ama bu onur kırıcı bir yol, aday olmam’ demişti.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: AA