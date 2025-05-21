Mehmet Topal'ın Karar İçin Son Bir Haftası Kaldı

Teknik direktörlük kariyerine Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploiteşti ile başlayan Mehmet Topal, dikkat çeken bir başarıya imza attı. Topal’ın bu başarısı, birçok Avrupa kulübünün de dikkatini cezbetti.

Aralık 2024’te görevinden ayrılan Mehmet Topal’ın yerine Adrian Mutu getirilmiş ancak, 6’ncı sırada yer alan ve şampiyonluk potasında yer alan takı Mutu ile düşüşe geçerek 9’uncu sıraya gerilemişti. Mutu ile yollar ayrılırken, göreve bir kez daha Mehmet Topal getirilmişti.

Topal’ın yeniden göreve gelmesiyle 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Petrolul yükselişe geçmişti. Kulübün ekonomik şartlarına rağmen Mehmet Topal, kulübü Avrupa kupaları potasına soktu ancak, borçlar nedeniyle bu hayal suya düştü.

Topal’ın hem Romanya hem de Türkiye’den birçok teklif aldı. Romanya’nın en köklü takımları arasında yer alan Rapid Bükreş de başarılı teknik adama talip oldu.

Petrolul Ploieşti ise bu teklife karşılık olarak takımda kalmasını yeni sezonda ise şartların daha iyi olacağına dair söz verdi. Topal’ın bir hafta içinde kararını vereceği kaydedildi.

Kaynak: DHA