Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı! Kariyeri Bitebilir...

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ünlü futbolcu Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı. Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, şu anda da Brezilya ekiplerinden Sao Paulo FC'de forma giyen Gustavo'nun akciğer tromboembolisi yaşadığı bildirildi.

GÖZETİM ALTINDA KALACAK

Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Brezilyalı yıldızın antrenmana geldiği zaman ciddi göğüs ağrıları çektiği ardından hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün boyunca orada gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

Geçirdiği ciddi rahatsızlık sonrası uzmanlar, bu durumun, futbolcunun yaşı da göz önüne alındığında kariyerinin sonu anlamına gelebileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi