PFDK Kararını Verdi: Mourinho'nun Cezası Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kupası’nda tansiyonun yükseldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin PFDK kararları belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik hareketi nedeniyle "saldırı" suçundan 3 maç ceza verildi.

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PFDK Kararını Verdi: Mourinho'nun Cezası Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadele ettiği dev derbi, sarı-kırmızılıların 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'ın yarı finale yükseldiği, Fenerbahçe'nin ise kupadan elendiği maçın sonlarında yaşanan gerginlik ise rakip takımlar arasında büyük kriz yarattı.

Maçın son dakikalarında kulübeye giden Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti'nin kendisine seslenerek bir şeyler söylemesinin ardından Foti'ye doğru yürüdü ve ikili, araya giren futbolcu ve teknik ekip tarafından ayrıldı.

Maçın sona ermesinin ardından da Portekizli teknik adan Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarken, Buruk kendisini yere bıraktı.

MOURINHO'YA CEZA İNDİRİMİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medyadan aktardığına göre; yaşananları değerlendirmek için bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verdiği cezaları kararlaştırdı. Buruk’un saldırıya uğramadan önceki hareket ve söylemlerini "tahrik" kabul eden PFDK, bu gerekçeyle Mourinho’nun "saldırı" konusunda cezasında indirime gitti ve kendisine 3 maç ceza verdi.

Kurul, Fenerbahçeli oyuncu Fred'e 3 maç, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 1 maç, Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti'ye de 4 maç ceza verdi.

Disipline "tedbirli" olarak sevk edilen Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için kural gereği cezasını önümüzdeki yıl Türkiye Kupası maçlarında ya da olası transfer durumunda yeni takımında çekecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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