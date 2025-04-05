Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı İçin Yola Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlamasının ardından Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçakla İstanbul’a doğru yola çıktı. Karadeniz ekibinin İstanbul kafilesinde 23 oyuncu bulunurken, geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden genç file bekçisi Onuralp Çevikkan da koltuk değnekleriyle İstanbul’a giden kafilede bulunuyor.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan

Kaynak: İHA