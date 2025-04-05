Adem Çağlayan'lı Bursaspor’un Kalesi Gol Yemiyor

TFF 3. Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, sahada sergilediği oyunla hem taraftarlarından hem de futbol kamuoyundan tam not aldı. Adem Çağlayan yönetiminde oyun anlayışını değiştiren takım, kısa sürede yeni taktik düzenine uyum sağladı. Mehmet Yiğit ve Tahacan Velioğlu’nun savunmadaki uyumu, Furkan Saki’nin katkısıyla birleşince güçlü bir defans hattı ortaya çıktı.

Çağlayan’ın teknik direktörlük koltuğundaki ilk sınavı olan Kırşehir FK maçını evinde 4-0’lık net bir galibiyetle geçen Bursaspor, ardından İstanbul ekibi Bulvarspor karşısında da aynı skoru elde etti. 21. hafta erteleme maçında ise Kahramanmaraşspor’u penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

3 MAÇTA GOL GÖRMEDİ

Orta sahada Sedat Cengiz'in gol ve asist katkısı göz doldururken, Bursaspor’un defansif disiplini son üç maçta kalesinde gol görmeyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderen Timsahlar, ofansif anlamda da etkileyici bir grafik çizdi.

Puan tablosunda en yakın takipçisiyle arasında 7 puanlık fark bulunan Bursaspor, Karşıyaka'nın Kahramanmaraşspor karşısında yaşayacağı olası bir puan kaybıyla, 23 Elazığ FK karşısında alacağı bir galibiyetle TFF 2. Lig’e yükselmeyi garantileyebilir.

Kaynak: İHA