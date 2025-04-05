Anadolu Efes Yıldız İsmin Sakatlığını Duyurdu

Anadolu Efes, Euroleague’in 33. haftasında Kızılyıldız’la oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Rodrigue Beaubois’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beaubois’in en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır” ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA