Kartingde 2025 Sezonu Kocaeli'de Açıldı

Kocaeli'de düzenlenen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2025 sezonu, 1. ayak yarışlarıyla start verdi.

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Kartingde 2025 Sezonu Kocaeli'de Açıldı

Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımıyla gerçekleşen sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla star aldı.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.

Kartingde 2025 Sezonu Kocaeli'de Açıldı - Resim : 1

Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA

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