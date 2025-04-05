Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana Şampiyon Oldu
Fenerbahçe Medicana, kadınlar Kupa Voley’de finalde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe Medicana, kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
İzmir Halkpınar Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında, şampiyonluğa ulaşan ‘Sarı Melekler’ bu başarıyı üst üste 2. kez kazanmış oldu.
SETLER
1. SET: 26-24
2. SET: 25-22
3. SET: 28-26
Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi Eczacıbaşı ise yarı finalde VakıfBank’ı 3-2 ile geçmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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