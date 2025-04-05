Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Medicana, kadınlar Kupa Voley’de finalde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Medicana, kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

İzmir Halkpınar Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında, şampiyonluğa ulaşan ‘Sarı Melekler’ bu başarıyı üst üste 2. kez kazanmış oldu.

SETLER

1. SET: 26-24

2. SET: 25-22

3. SET: 28-26

Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi Eczacıbaşı ise yarı finalde VakıfBank’ı 3-2 ile geçmişti.

Fenerbahçe Şampiyon OlduFenerbahçe Şampiyon OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Eczacıbaşı
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