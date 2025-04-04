Okan Buruk'un Burnunu Sıkmıştı... Mourinho PFDK'ya Sevk Edildi!

TFF, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası PFDK sevklerini duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a "saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Okan Buruk'un Burnunu Sıkmıştı... Mourinho PFDK'ya Sevk Edildi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti. Tansiyonu yüksek geçen maçta Fenerbahçe’de yedek kulübesindeki Mert Hakan ve Salvatore Foti, Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görmüştü. Son düdüğün ardından Mourinho, Buruk’un burnunu sıkmıştı. Buruk ise acıyla yere yığılmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho ile oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldiği maçta yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle iki kulübün yanı sıra Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in de PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

İşte PFDK sevkleri...

Jose Mourinho (Saldırı)

Fred (Hakaret)

Mario Branco (Talimatlara aykırı hareket)

Mert Hakan Yandaş (Saldırı)

Sandro Zufic (Sportmenliğe aykırı hareket)

Salvatore Foti (Hakaret)

Barış Alper Yılmaz (Saldırı)

Kerem Demirbay (Saldırı)

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Kaynak: Haber Merkezi

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