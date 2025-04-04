İnegölspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

İnegölspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Başkan Abdurrahman Maksutlar, "3 yıllık bir plan çerçevesinde gelmiştik. Fakat bize bu 3 yıllık plan çerçevesinde yapmamız gerekenleri, taahhütleri yerine gelmediği için dün akşam yönetim kurulu ve yaptığımız görüşmeler sonrasında olağanüstü kongre kararı aldık" dedi.

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İnegölspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

İnegölspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Maksutlar, düzenlediği basın toplantısında olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Başkan Maksutlar, “2024 Temmuz ayında yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve geldik. Tabi bu süreçte 4 kongre erteledik. Bizim artık İnegölspor’a sahip çıkmamız gerektiği düşüncesiyle Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler, diğer kurumlar başkanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde göreve geldik. Bizim istediğimiz, planladığımız şekli her mecrada anlattık. 3 yıllık bir plan çerçevesinde gelmiştik. Fakat bize bu 3 yıllık plan çerçevesinde yapmamız gerekenleri, taahhütleri yerine gelmediği için dün akşam yönetim kurulu ve yaptığımız görüşmeler sonrasında olağanüstü kongre kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN...'

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri icraattan bahseden Maksutlar, “Yaklaşık 22 tane futbolcu ile sözleşmemizi aldık bu sezon. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışarak yaklaşık 45 milyon TL gibi bir parayı kulübümüze soktuk. Reklamlar, taahhütler ama gelinen noktada bizim transfer tahtamızın kapalı olması, geçen sezondan gelen borçlardan dolayı kapalı olması, sonra SGK ve vergi borçlarından dolayı -3 puan almamız, son Kırklareli deplasmanında yaşadığımız üzücü olaydan sonra bizim artık bu işi sürdüremeyeceğimiz, bizim artık bu planlara sadık kalamayacağımız anlamını taşıdı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezonda kulübün önünü açma, kulübün daha iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz için biz bu görevi teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu görevin laikliğiyle yerine getirecek arkadaşlara başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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