Düşme Hattındaydı! O Kulüpte Teknik Direktör Değişti

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile sözleşme imzaladı.

Düşme Hattındaydı! O Kulüpte Teknik Direktör Değişti

3. Ligde mücadele eden ve düşme hattında bulunan Kırşehir FK'da yeni teknik direktör ile takımın düşme hattından kurtarılması bekleniyor. Kırşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; Teknik Direktör Gökhan Kılavuz ile karşılıklı anlaşılarak, yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüp idari binasında bir araya gelen Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun ile Teknik Direktör Uzunköprü, sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Torun, yeni teknik direktör ve ekibine başarılar dileyerek, ligi daha üst sırada bitirmek için mücadele vereceklerini belirtti. Kırşehir FK; 26 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet ile 24 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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