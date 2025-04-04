Fenerbahçe'den 'Trabzonspor' Hazırlığı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 6 Nisan Pazar akşamı Trabzonspor’u ağırlayacak. Maç öncesi sarı-lacivertli ekip bugün öğle saatlerinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe'den 'Trabzonspor' Hazırlığı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan futbolcularımız, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli OlduFenerbahçe-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

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