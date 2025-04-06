Fenerbahçe Şampiyonluk Yolunda Trabzonspor ile Karşılaşacak: Galatasaray Bu Maça Kilitlendi

Şampiyonluk yarışında kritik gün geldi. Fenerbahçe, kendi sahasında ağırlayacağı Trabzonspor müsabakasına 3 puan hedefiyle çıkarken; hem kupada alınan Galatasaray mağlubiyetini unutturmak hem de puan farkını 3’e indirmek için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK GÜN

Kritik mücadele Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadelenin hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Ligde şu ana dek 27 maça çıkan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada bulunurken, lider Galatasaray ise 1 maç fazlasıyla 71 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe bu maçı kazanarak puan farkını 3’e indirmek isterken bu haftayı BAY geçecek Galatasaray’ın gözü de şampiyonluk yarışında bu maçta olacak.

Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından eski futbolcusu, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşarak yeni bir sayfa açan Trabzonspor ise 27 maçta 36 puan toplayarak ligde 10. sırada bulunuyor.

DERBİDE KIRMIZI KART GÖREN İSİMLER SAHADA OLACAK

Öte yandan Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisinde çıkan olaylar sonrası kırmızı kart görerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fred ve Mert Hakan, 4 maçtan az ceza aldıkları için bugün teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde formaya giyebilecek.

Yine derbide Okan Buruk’a yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan Mourinho da takımın başında yer alacak. Trabzonspor’da ise sakatlıkları dolayısıyla Cham, Baragov ve Hüseyin forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi