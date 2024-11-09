Fenerbahçe'de Osayi'nin 'Dalya' Heyecanı: 100'üncü Maçına Çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde ‘dalya’ demeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de görev aldığı 5 sezon boyunca 149 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ise 99 kez sarı-lacivertli formayı terleten Osayi-Samuel, 6 kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

TAKIMIN EN ESKİLERİNDEN

2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, takımdaki en eski isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Mevcut kadrodaki isimlerden Fenerbahçe formasını en uzun süre giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olurken, bu futbolcuyu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip etti.

Sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZON 11’İNCİ KEZ SAHADA OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında şans vermesi durumunda ligdeki 100. maçına çıkacak Osayi-Samuel, bu sezon ise 11. resmi karşılaşmasını oynayacak.

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 maçta forma giyen Osayi-Samuel, forma giydiği 10 müsabaka 679 dakika sahada kaldı.

Bu sezon gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında oynanan müsabakada Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı.

30 KEZ SARI KART GÖRDÜ

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda gördüğü kart sayısıyla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takımla çıktığı 149 resmi maçta 30 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemdeki tek kırmızı kartını bu sezon gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 65. dakikada oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 87. dakikada ilk sarı kartını görürken, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Fenerbahçe formasıyla ligde 6, resmi maçlarda 7 golü bulunan Osayi-Samuel, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 14 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Kaynak: AA