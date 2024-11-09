Filenin Sultanları, 9.05'te Ata'sını Böyle Anmıştı: Tüm Dünyanın Hayran Kaldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmesinin ardından her, 10 Kasım’da 09.05’te hayat dururken, bundan 21 yıl önce Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nın Dünya Kupası karşılaşması sırasında, Japonya’da yaptığı hareket hafızalara kazındı.

2003 yılında 10 Kasım’da Japonya’da İtalya’ya karşı oynanan Dünya Kupası karşılaşmasında, A Milli Voleybol Takımı bir anda mola almış ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçmişti.

Filenin Sultanları’nın maç içinde gereksiz sayılabilecek bir anda mola alması, tüm dünyayı şaşkına çevirirken, molanın Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için alındığının öğrenilmesiyle Japonlar tarafından büyük takdir toplandı.

O dönem milli formayı giyen voleybolcular, bu molanın planlı bir hareket olduğu ve maçtan bir gün önce baş antrenör Reşat Yazıcıoğulu tarafından kendilerine tebliğ edildiğini aktardı. Unutulmaz dakikalar 20 yılı aşkın süredir, her 10 Kasım’da yeniden gündeme geliyor ve izleyenlerin tüylerini diken diken etmeye devam ediyor.