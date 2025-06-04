Fenerbahçe'de Bir Yıldız Daha Kaydı: TFF'ye Bildirildi

Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrıldı. Söz konusu durum resmen TFF'ye bildirildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Bir Yıldız Daha Kaydı: TFF'ye Bildirildi

Süper Lig’de sezonu şampiyon Galatasaray’ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de kadro planlamaları sürerken, bir yıldız daha yuvadan uçtu.

Fenerbahçe, Filip Kostic’in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi. Kostic’in sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecekti.

Kostic böylelikle Juventus’a geri dönmüş oldu.

Fenerbahçe Bir Ayrılığı Daha DuyurduFenerbahçe Bir Ayrılığı Daha DuyurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe TFF
Son Güncelleme:
Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor
Alman Devinden Fenerbahçe'ye! Resmen Açıklandı Alman Devinden Fenerbahçe'ye!
Yapay Zeka Ülkelerin En İdeal Erkeğini Çizdi: Bakın Türkiye'nin İdeal Erkek Tipi Nasıl? Yapay Zeka Ülkelerin En İdeal Erkeğini Çizdi: Bakın Türkiye'nin İdeal Erkek Tipi Nasıl?
Rams Başakşehir, 11. Sezonunda 9. Kez Avrupa Kupalarında Rams Başakşehir, 9. Kez Avrupa Kupalarında
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı