Fenerbahçe'de Bir Yıldız Daha Kaydı: TFF'ye Bildirildi
Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrıldı. Söz konusu durum resmen TFF'ye bildirildi.
Süper Lig’de sezonu şampiyon Galatasaray’ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de kadro planlamaları sürerken, bir yıldız daha yuvadan uçtu.
Fenerbahçe, Filip Kostic’in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi. Kostic’in sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecekti.
Kostic böylelikle Juventus’a geri dönmüş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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