Alman Devinden Fenerbahçe'ye! Resmen Açıklandı
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine Devin Özek'in getirildiği bildirildi. Avrupa'nın önde gelen oyuncu tarama ve analistlerinden olan Özek, daha önce Leverkusen'de görev yapmıştı.
Fenerbahçe’de Mario Branco’dan boşalan sportif direktörlük görevine getirilen isim belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbol direktörlüğü görevine daha önce Bayer Leverkusen’de görev yapan 30 yaşındaki Devin Özek getirildi.
Özek, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın lider isimleri arasında gösteriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: