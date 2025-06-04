Rams Başakşehir, 11. Sezonunda 9. Kez Avrupa Kupalarında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 36 maçta 16 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu 54. puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, hem ligi hem Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla birlikte UEFA Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Kuruluş tarihi olan 2014 yılından bu yana 11. sezonda 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden İstanbul ekibi, Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayacak. Başakşehir, bu turda başarılı olması halinde 3. eleme turuna yükselecek. İstanbul ekibi, söz konusu aşamadan da kayıpsız çıkarsa play-off oynayacak ve turu geçmesi halinde lig aşamasına adını yazdıracak.

AVRUPA MACERASI

Başakşehir, bu sezonki Avrupa macerasına da UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndan başladı. Bu turda San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1 ve 4-0, 3. Eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia’yı 1-0 ve 2-0, play-off turunda da İskoç kulübü St Patrick's Athletic’i 0-0 ve 2-0’lık skorla geçen turuncu-lacivertli takım, Konferans Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazandı. RAMS Başakşehir, söz konusu süreçte sahasında Rapid Wien’e 2-1 ve konuk olduğu NK Celje 5-1 mağlup oldu. Çağdaş Atan’ın öğrencileri, deplasmanda Kopenhag ile 2-2 ve Cercle Brugge'le 1-1, sahasında da Petrocub'la 1-1 berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Heidenheim’a karşı 3-1’lik skorla elde eden İstanbul ekibi, 36 takımın bulunduğu lig aşamasını 6 puanla 26. sırada bitirdi.

15 OYUNCU 60 GOL

Başakşehir’in sezon boyunca ligde attığı 60 gol 15 farklı futbolcudan geldi. Turuncu-lacivertlilerin ligdeki en skorer ismi 21 golle Krzysztof Piatek oldu. Piatek’i 7 golle Joao Figueiredo takip etti. Deniz Türüç 5, Philippe Keny ve Yusuf Sarı da 4’er defa fileleri sarstı. Jerome Opoku, Davidson, Ivan Brnic 3’er kez gol sevinci yaşarken, Olivier Kemen, Miguel Crespo ve Leo Duarte 2, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Christopher Operi de 1’er gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda ise 31 golle zirvede yer alan isim yine Piatek oldu. Figueiredo 12 kez ağları havalandırırken, Deniz Türüç de 7 golle takımına katkı sağladı.

Kaynak: İHA