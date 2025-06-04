Elazığ Dartta Tarih Yazdı: 6 Madalya, 2 Kupa

Dart Türkiye Şampiyonası ve Ustalar Turnuvası’nda Elazığlı sporcular, 6 madalya 2 kupa kazandı. Antrenör İsmail Demir, "Bu başarı bireysel değil. Bir ekip ruhunun, inancın ve yılmadan verilen emeğin ürünüdür" dedi.

Elazığ Dartta Tarih Yazdı: 6 Madalya, 2 Kupa

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Dart Türkiye Şampiyonası ve Ustalar Turnuvası, Elazığ adına tarihi bir başarıya sahne oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren dart sporcuları, toplamda 6 madalya ve 2 kupa kazanarak kenti gururlandırdı.

Antrenör İsmail Demir yaptığı değerlendirmede, "Bu başarı bireysel değil. Bir ekip ruhunun, inancın ve yılmadan verilen emeğin ürünüdür. Sporcularımı yıl boyunca gösterdikleri özveri nedeniyle tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü ise bizlere modern dart salonu imkanını sunan, her zaman desteğini hissettiren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulsamet Eren’e borçluyum" ifadelerini kullandı.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Elazığ, sporun her dalında yükselen bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Dartta elde edilen bu tarihi başarı, gençlerimizin azmi, ailelerinin desteği ve antrenörlerimizin özverili emeğiyle geldi. Bu gurur, hepimize ait" yorumunu yaptı.

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Kaynak: İHA

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