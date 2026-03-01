Fenerbahçe Zirve Yarışında Yara Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Fenerbahçe yüzünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Ligin 24. haftasında sarı lacivertliler, Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta 4 gol çıksa da kazanan çıkmadı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Levent Mercan (kendi kalesine) ve 49. dakida van de Streek kaydetti. Fenerbahçe'de 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı (kendi kalesine) ağları havalandırdı. Maç bu skorla tamamlanınca taraflar birer puan aldı. Fenerbahçe böylece puanını 54 yaptı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisinde haftayı kapattı. Antalyaspor ise puanını 24 yaptı.

