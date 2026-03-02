Ulusa Seslenen Trump'tan Çarpıcı Açıklamalar: 'İran'ın Komuta Kademesi Çöktü'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıyla ilgili ulusa seslendi. Trump, İran’ın askeri komuta kademesinin çöktüğünü savunarak, birçok üst düzey yetkilinin hayatlarını kurtarmak için teslim olmak istediğini ve dokunulmazlık talep ettiğini iddia etti.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ

Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in ölümünü de hatırlatarak, "Bu kişi, ellerinde yüzlerce Amerikalının kanı olan ve birçok ülkede masum insanların ölümünden sorumlu biriydi" ifadelerini kullandı. Başkan, Hamaney’in ölümünün ardından İran sokaklarında kutlamalar yapıldığını ve halkın seslerinin duyulduğunu belirtti. Trump, devamında "Neredeyse 50 yıldır ‘Amerika’ya Ölüm’ sloganları atan bu kişiler, artık dünyanın en güçlü ulusuna karşı tehdit oluşturamayacak" ifadelerini kullandı.

İRANLI PROTESTOCULARA SESLENDİ

Trump, İranlı vatandaşlara da seslenerek, "Özgürlük özlemi çeken tüm İranlı vatanseverleri bu anı yakalamaya; cesur, atılgan ve kahraman olmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle. Size bir söz verdim ve bu sözü yerine getirdim. Gerisi size kalmış" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi