Trump’tan Sürpriz İran Çıkışı: Müzakere Masasına Geri mi Dönülecek?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki yeni liderliğin kendileriyle görüşmek istediğini belirterek, "Onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'le birlikte İran'a düzenledikleri saldırılar hakkında açıklama yaptı. Fox News'e konuşan Trump, "48 İran liderini tek vuruşla öldürdük. Tek hava saldırısında öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor, 48 lider bir anda ortadan kayboldu. Ve süreç hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAK İSTİYORLAR'

Trump devamında İran'ın yeni liderlerinin kendileriyle konuşmak istediklerini belirterek, "Ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi İle Telefonda GörüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi İle Telefonda GörüştüGüncel

Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsimHamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsimDünya

İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Ettiİsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia EttiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran ABD Donald Trump
