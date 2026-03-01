Trump’tan Sürpriz İran Çıkışı: Müzakere Masasına Geri mi Dönülecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'le birlikte İran'a düzenledikleri saldırılar hakkında açıklama yaptı. Fox News'e konuşan Trump, "48 İran liderini tek vuruşla öldürdük. Tek hava saldırısında öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor, 48 lider bir anda ortadan kayboldu. Ve süreç hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAK İSTİYORLAR'

Trump devamında İran'ın yeni liderlerinin kendileriyle konuşmak istediklerini belirterek, "Ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi