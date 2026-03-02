Bahçelievler'de Maskeli Saldırgan Paniği

Bahçelievler'de maskeli bir şüpheli tarafından silahla vurularak ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de Soğanlı Mahallesi'ndeki evine dönen H.A, maskeli bir kişi tarafından silahla ayağından vuruldu. Zanlı olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan polisler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin H.A'yı kovaladığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maskeli şüphelinin H.A'yı tabancayla ateş ederek kovalaması, H.A'nın yaralandıktan sonra kaçması ve zanlının olay yerinden yaya olarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

