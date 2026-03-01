Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in dün ABD-İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

