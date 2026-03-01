Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Jeopolitik risklerin ani yükselişi yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatlarında tarihi bir ralli yaşandı. Buna karşılık kripto para piyasasında yüksek oynaklık dikkat çekti.

ONS ALTINDA 53 YIL SONRA TARİHİ SERİ

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların ilk tercihi yine altın oldu. Ons altın şubat ayında yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 5 bin 264 dolar seviyesine yükseldi. Böylece altın, 53 yıl aradan sonra ilk kez yedi ay üst üste kesintisiz yükseliş kaydederek dikkat çekici bir rekora imza attı.

Uzmanlar, küresel ölçekte güvenli liman talebinin sürmesi halinde bu ivmenin devam edebileceğini değerlendiriyor.

GRAM ALTIN 8 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Yurt içinde de altın fiyatları jeopolitik gelişmelere hızlı tepki verdi. Haftaya 7 bin 459 TL seviyelerinde başlayan gram altın, Kapalıçarşı’da 7 bin 300 – 7 bin 500 TL bandında işlem görürken, İran’a yönelik operasyon sonrası 8 bin TL eşiğini aştı.

Piyasalardaki oynaklığın sürmesi durumunda gram altında yeni zirvelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

JPMORGAN’DAN YÜKSEK TAHMİN

Küresel yatırım bankası JPMorgan Chase, uzun vadeli ons altın beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken, 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu.

Değerli metaller cephesinde ise ons bazında gümüş yüzde 10,9, platin yüzde 9,5, paladyum yüzde 2,3 ve altın yüzde 3,6 oranında değer kazandı.

KRİPTO PİYASASINDA SERT DALGA

Geleneksel piyasalara kıyasla 7/24 işlem gören kripto varlıklar, operasyon haberlerine anlık tepki verdi. Bitcoin, çatışma haberlerinin ardından birkaç saat içinde yüzde 3 gerileyerek 63 bin dolar seviyesine düştü ve şubat ayının en düşük noktalarını test etti.

Ancak İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından savaşın kısa sürebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Bu gelişme sonrası Bitcoin kısa süreliğine 68 bin doların üzerine çıktı. Sonrasında 66 bin 850 dolar seviyesine çekilse de son 24 saatte yüzde 4,4 artış kaydetti.

STRATEJİK RİSK: HÜRMÜZ BOĞAZI

Ekonomistler, çatışmanın seyrinin özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki gelişmelere bağlı olacağı görüşünde. İran’ın küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, enerji piyasalarında ciddi bir arz krizi endişesi yaratıyor.

Uzmanlara göre olası bir tıkanıklık, petrol başta olmak üzere tüm emtia fiyatlarında sert yükselişlere yol açabilir.

'KARA KUĞU' ETKİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Finans literatüründe “Kara Kuğu” kavramı; nadir görülen, önceden tahmin edilmesi zor ve gerçekleştiğinde büyük sonuçlar doğuran olayları tanımlamak için kullanılıyor. ABD-İran hattında yaşanan gelişmeler de piyasalarda tam olarak bu etkiyi yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi