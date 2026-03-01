Manisa'da Boş Arazide Ceset Bulundu... Kimliği Belirlendi

Manisa’da 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Manisa'da Boş Arazide Ceset Bulundu... Kimliği Belirlendi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toptepe mevkiinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın Alaşehir Yeni Mahalle’de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan’ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Manisa
