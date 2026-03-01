TSK Sözleri Gündem Olmuştu... Ece Ronay Hakkında Soruşturma

Ece Ronay hakkında sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ronay hakkında 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçlamasıyla resen işlem başlatıldı.

Soruşturma, Ronay’ın sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede dolaşıma giren bir video sonrası açıldı. Söz konusu videoda Ronay, "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem caiz oluyor mu? Bomba falan alırız" ifadelerini kullanıyor.

