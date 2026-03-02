Pakistan’da ABD Protestolarına Kanlı Müdahale: 24 Ölü, Onlarca yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara tepki olarak yapılan gösteriler kanlı şekilde bastırıldı. Ülke genelinde protestolara katılan yüzlerce kişi, polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Karaçi’de ABD Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, binaya girmeye çalışınca polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti. Görgü tanıkları, kalabalığın sokaklarda dağıtılmaya çalışıldığını ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi; yaralılar arasında iki polis de bulunuyor.

GÖSTERİLER YAYILDI

Gösteriler sadece Karaçi ile sınırlı kalmadı. Başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta’da da ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarını protesto eden kalabalıklar sokaklara döküldü. İslamabad’da çıkan olaylarda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 30’dan fazla kişi yaralandı. Gilgit-Baltistan bölgesinde ise protestocuların BM ofislerine saldırısı sonucu 12 kişi öldü, 80’den fazla kişi yaralandı.

ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları, olayları yakından takip ettiklerini belirterek, personeline hareketlerini kısıtlamaları talimatı verdi ve ABD vatandaşlarını kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA