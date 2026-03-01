Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybettiğinin açıklanması bölgede dengeleri değiştirdi. İran yönetimi, Hamaney’in ölümünü resmen doğrularken ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Şimdi ise gözler İran’ın en üst dini ve siyasi makamına kimin geçeceğine çevrildi.

SALDIRI SONRASI RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırı düzenlediği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Hamaney’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Kısa süre sonra Tahran yönetimi de bu bilgiyi doğruladı.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Hamaney’in ölümünün ardından İran’da liderlik koltuğuna kimin oturacağı tartışılmaya başlandı. Siyasi kulislerde eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin adı öne çıkarken, bazı çevreler ise İran İslam Devrimi’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin torunu Hasan Humeyni’nin güçlü bir aday olabileceğini değerlendiriyor.

ERAKÇİ’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi daha önce yaptığı bir açıklamada, İran siyasi sisteminin kişilere bağlı olmadığını vurgulamıştı. Erakçi, olası bir lider değişiminin sistem açısından sorun oluşturmayacağını belirterek, "Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yeni bir lidere ihtiyaç duyulursa anında seçilir. Bu bir sistemdir ve köklü bir mekanizmaya dayanır. Halk tarafından destekleniyoruz, hiçbir şey çökmedi." ifadelerini kullanmıştı.

HAMANEY'İN DANIŞMANI SÜRECİ ANLATTI

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi. Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

