ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı devasa operasyonda saldırılar ikinci gününde sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti.

Hamaney’in öldüğü iddiaları gece boyunca ABD ve İsrail medyası tarafından İsrail yetkililere dayandırılarak haberleştirilse de Trump konuyla ilgili kamuoyuna direkt olarak açıklamada bulunan ilk kişi oldu.

Truth Social hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Trump, “Hamaney, yani tarihteki en kötü insanlardan biri, öldü” yazdı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Hamaney, yani tarihteki en kötü insanlardan biri, öldü. Bu sadece İran halkı için adaletin yerini bulması demek değil. Büyük Amerikalılar ve Hamaney ile kana susamış haydutları tarafından zarar görmüş tüm ülkelerin insanları için de adaletin yerini bulması demek. Kendisi istihbaratımız ile fazlasıyla sofistike takip sistemlerimizden kaçamadı. İsrail’le çok yakından çalıştık. O ve onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. İran halkının ülkesini geri alması için bir daha böyle bir şans gelmez. İran Devrim Muhafızları’ndan, ordudan, diğer güvenlik ve polis güçlerinden birçok kişinin artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık istediklerini duyuyoruz. Dün dediğim gibi, “Şimdi dokunulmazlık alabilirler, sonra ise alacaklar tek şey ölüm”. Umarım İran Devrim Muhafızları ve polis barışçıl şekilde İranlı vatanseverlerle birleşir ve birlikte ülkeyi tekrar hak ettiği muhteşemliğe ulaştırmak için çalışırlar. Sadece bir günde sadece Hamaney’in öldürülmesinin ötesinde ülkenin fazlasıyla yıkıldığını, hatta yerle bir edildiğini göz önünde bulundurursak bu süreç yakında başlayacaktır. Ağır ve hedefli bombalama ise hafta boyunca veya biz ORTA DOĞU’DA VE DÜNYADA BARIŞ hedefimize ulaşana kadar sürecektir. Bu konuya ilginiz için teşekkürler.”

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle:

20.50 ABD B-2 UÇAKLARI KULLANDI

ABD'li yetkililer, İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının kullanıldığını doğruladı. Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, 4 B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bomba attığını. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da B-2 uçaklarının kalkış ve havada uçuş görüntülerinin de yer aldığı açıklamada, "Dün gece, 1 tonluk bombalarla donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu" ifadelerini kullandı.

18.10 İRAN'A YENİ SALDIRI

İsrail ordusunun Tahran’a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi.

18.00 ABD'DEN İLK ASKER KAYBI HABERİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ilk kayıp haberini verdi: "İran’a yönelik operasyonda 3 Amerikan askeri öldü, 5 Amerikan askeri ağır yaralandı."

17.50 ABD: İRAN'A AİT KORVETİ VURDUK

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde İran ordusuna ait bir korveti (küçük savaş gemisi) vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını açıkladı.

17.40 İRAN'DAN ÇARPICI İDDİA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisini dört balistik füzeyle hedef aldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, iddiayı yalanladı: "Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yakınına bile yaklaşmadı. Lincoln, Amerikan halkını savunmak ve İran rejiminden gelen tehditleri bertaraf etmek amacıyla CENTCOM’un amansız harekatına destek vererek uçak kaldırmaya devam ediyor."

16.40 KONSEY GÖREVE BAŞLADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyi'nin “bugünden itibaren resmi olarak görevine başladığını” açıkladı.

15.58 BAE VE KUVEYT CAN KAYIPLARINI AÇIKLADI

İran saldırılarının başlangıcından bu yana BAE'de üç kişi öldü, 58 kişi yaralandı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise ülkede bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 diğer kişinin yaralandığını belirtti. 32 yaralının tamamının yabancı uyruklu olduğu açıklandı.

15.55 İRAN, İSRAİL BEYT ŞEMEŞ’İ VURDU

İran, İsrail Beyt Şemeş’i vurdu. Ölü sayısı 8'e çıktı.

15.20 DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri kaynaklarının aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

15.16 GÜNEY KIBRIS'TAN HEDEF ALINDIĞI İDDİALARINA YALANLAMA

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın herhangi bir tehdit altında bulunmadığını savunarak, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlar doğru olmayıp, ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Yetkili merciler durumu yakından ve sürekli olarak takip etmektedir." ifadesini kullandı. Rum medyasında yer alan haberlere göre, Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini iddia etti.

15.00 İRAN'IN BALİSTİK FÜZESİ İSRAİL'E DÜŞTÜ

İran'a ait bir balistik füzenin İsrail'in Beyt Şemeş kentine isabet ettiği 6 kişinin öldüğü en az 20 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı. Bölgeden dumanlar ve alevler yükseliyor. İsrail genelinde ise siren sesleri yükselirken, kırmızı alarm verildi.

14.55 İRAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi. Söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

14.35 HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER VURULDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

13.15 ASLAN KÜKREMESİ OPERASYONU AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Aslan Kükremesi” operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katz, operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların, İsrai Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin onayladığı plan doğrultusunda harekete geçtiğini belirtti. Katz, “İlk kez ‘Aslan Kükremesi’ operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında ‘saldırmaya hazır’ pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

'KESİNTİSİZ HAVA HAREKATI YÜRÜTÜLECEK'

İsrail Savunma Bakanı Katz, operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, “Şu andan itibaren, Tahran'daki ‘Tornado’ hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekâtı yürütülecektir” dedi.

13.00 İRAN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE FÜZE FIRLATTI

İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz ve ABD üslerini hedef aldı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın GKRY yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının henüz netleşmediğini belirtti.

KRİTİK ASKERİ ÜSLER

İngiltere’nin, GKRY’de Ağrotur ve Dikelya bölgelerinde iki önemli askeri üssü bulunuyor. Bu üsler, Doğu Akdeniz’deki askeri operasyonlar açısından stratejik öneme sahip.

12.52 HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

İran basını, ABD ve İsrail'in ortak saldırısıyla öldürülen Hamaney'in yerine atanacak ismin belirlendiğini duyurdu. İran basınında yer alan haberde, Ayetullah Arafi'nin geçici olarak İran dini lideri olarak görevlendirildiği belirtildi.

12.00 İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

İran devlet televizyonunun Tahran'daki binasının da ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

11.27 TAHRAN'A SALDIRI BAŞLADI

İsrail ordusu yaptığı son dakika açıklamasında İran'a yeni saldırı başlattığını duyururken, görgü tanıkları başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldiğini aktardı.

11.07 İRAN'DA İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

İran'da Hamaney'in ölümünün ardından Kum Kentindeki Cemkeran Camii'nde kırmızı renkteki "intikam bayrağı" göndere çekildi.

10.54 IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

İran ordusu, Irak'taki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Körfez ülkelerindeki ve Irak'taki ABD üslerini başarıyla bombaladı" denildi.

10.40 DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN YENİ KOMUTANI BELLİ OLDU

Tahran merkezli haber kaynaklarının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları'nın yeni başkomutanı, Tuğgeneral Ahmed Vahidi oldu.

10.30 İRAN'DA 1200'DEN FAZLA BOMBA ATILDI

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saat içinde İran’a 1200’den fazla bomba attığını belirtti. İran’ın güneyinde yer alan Hormozgan Eyaleti’ne bağlı Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulunun da hedef alındığı bildirildi. Saldırıda en az 148 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

10.08 İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi. İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından, son birkaç dakika içerisinde cep telefonlarına uyarılar gittiği ve bazı bölgelerde alarmların devreye girdiği belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklardan çıkılmaması uyarısı yapıldı.

09.55 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Irak hükümeti, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

09.40 İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İran televizyonuna göre, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh ve İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi öldürüldü.

09.36 DUBAİ'DE PATLAMA

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi. BAE resmi makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

09.31 TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMA

İran lideri Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

08.50 İRAN: ABD VE SİYONİST REJİMİN KALPLERİNİ YAKACAĞIZ

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "ABD ve siyonist rejim, İran halkının kalbini yaktı; biz de onların kalbini yakacağız. Hamaney'in halefi seçilene kadar kısa süre içinde geçici bir liderlik konseyi kurulacak" dedi.

'TÜM SENARYOLARA HAZIRLANDIK'

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ise Hamaney'in ölümünden sonraki süreç de dahil olmak üzere İran'ın tüm senaryolara hazırlandığını söyledi. Ghalibaf, “Bu anlara kendimizi hazırladık ve tüm senaryoları değerlendirdik. Trump ile Netanyahu kırmızı çizgilerimizi aştı ve sonuçlarına katlanacaklar" diye konuştu.

08.30 TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran'ın saldırı tehdidine ilişkin açıklama yaparak, "İran bugün çok sert bir darbe indireceğini, bu darbenin daha önce hiç görülmemiş bir sertlikte olacağını açıkladı. Ancak böyle bir şey yapmasalar daha iyi olur çünkü yaparlarsa, biz de onlara daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz" dedi.

08.15 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi. İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi. İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.

08.00 PEZEŞKİYAN'DAN HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.

07.45 İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İran, Tel Aviv'e ve Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail basınından Times of Israel, ülkenin başkentinde sirenlerin şiddetini artırdığını patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

DOHA VE DUBAİ'DE DE PATLAMALAR

Öte yandan CNN International Doha ve Dubai'de de şiddetli patlamaların yaşandığını ifade etti.

07.37 İSRAİL: İRAN'DA 30 HEDEFİ VURDUK

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi. Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.

05.47 'TARİHİN EN AĞIR TAARRUZ OPERASYONU BAŞLAYACAK'

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yeni yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

05.26 'HAMANEY'İN KATİLLERİ CEZALANDIRILACAK'

İran Devrimi Muhafızları Ordusu, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney’in ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz."

04.44 İRAN MEDYASI DOĞRULADI, HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

04.12 HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

ALİ HAMANEY KİMDİR?

1939’da doğan Hamaney, İran’ın doğusundaki kutsal şehir Meşhed’de mütevazı bir dini ailede yetişti. 1979’daki Şah rejimini deviren devrim öncesinde, ABD destekli otokrat Muhammed Rıza Pehlevi’nin güvenlik güçleri tarafından defalarca hapsedildi. Devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’ye yakın bir müttefik olarak öne çıktı.

1980’lerde İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli figürlerinden biri haline geldi ve 1981-1989 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Humeyni’nin 1989’daki ölümünün ardından ülkenin dini lideri olarak göreve geldi. Hamaney bu süreçte devletin tüm siyasi, askeri ve güvenlik yapıları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı.

İran’ın en yüksek makamı olan dini liderlik, tüm diğer devlet organlarının üstünde yer alıyor. Hamaney, yargı başkanlarını, devlet medyasının yöneticilerini ve kilit güvenlik kurumlarının başkanlarını atama yetkisine sahipti. Ayrıca cumhurbaşkanlığına aday olabilecek kişilere de son kararı o veriyordu.

Dış politika ve askeri strateji de onun kontrolündeydi. Devrim Muhafızları ve bu güce bağlı, Orta Doğu’daki İran operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü doğrudan Hamaney’e bağlı çalışıyordu. Ülkenin nükleer programı da onun denetimindeydi.

Hamaney, onlarca yıldır İran’ın sert dış politikasının merkezinde yer aldı. Ülkesini, Orta Doğu’da ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’a karşı bir denge unsuru olarak konumlandırdı. İran’ın Lübnan’dan Yemen’e uzanan vekil güç ağının arkasındaki isim olarak, çatışmaları kendi topraklarına taşımadan rakiplerini baskı altında tutmayı hedefledi. Hamaney, 2003 yılında nükleer silahların İslam’a aykırı olduğunu belirten bir fetva yayımlamıştı. Hamaney’in hareketleri son derece gizli tutuluyor, kişisel güvenliği, doğrudan ofisine bağlı özel bir Devrim Muhafızları birimi tarafından sağlanıyordu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları- İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA