Borsa İstanbul’da Emir Limiti Düşürüldü

Borsa İstanbul, Pay Piyasası’nda yatırımcıların iptal ve değişiklik yapabileceği emir/işlem oranını düşürdü.

Borsa İstanbul AŞ., Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, bu değişiklikle yatırımcıların artık daha az iptal veya değişiklik yapabileceği belirtildi. Yönetim Kurulu, 1 Mart tarihli kararıyla oranı geçici olarak 3:1 seviyesine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul
