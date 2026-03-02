Borsa İstanbul’da Emir Limiti Düşürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul AŞ., Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdü.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, bu değişiklikle yatırımcıların artık daha az iptal veya değişiklik yapabileceği belirtildi. Yönetim Kurulu, 1 Mart tarihli kararıyla oranı geçici olarak 3:1 seviyesine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi