Bakan Şimşek'ten Güven Mesajı: 'Ekonomimiz Şoklara Karşı Dirençli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in dün İran’a başlattığı geniş çaplı hava saldırılarına İran’ın misilleme eylemleriyle karşılık vermesi piyasaları tepetaklak etti. Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin olası dış şoklara karşı dayanıklılığına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 'Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' yönündeki iddiaları yalanlayan açıklamasını alıntıladı.

ÖNCEKİ KRİZLERİ HATIRLATTI

Ekonominin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi